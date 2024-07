A208 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 12 de julho

Há seis sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 12 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, logo às 9 horas, será sepultado o senhor Bento Pedroso, de 74 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h30.

Logo depois, às 10 horas, haverá o sepultamento da senhora Eliza Pena Rodrigues, de 99 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30.

A senhora Nilza Santana Mansolelli, de 79 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Celso Eduardo da Silva, conhecido pelo apelido de ‘Celsinho Timbira‘ (foto abaixo), está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, mas também não foi definido o horário do sepultamento.

O senhor Anésio Cunha, de 82 anos, está sendo velado na Igreja Presbiteriana Renovada, na rua Lopes Trovão, na vila Rodrigues, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

A senhora Ludovina Ferreira de Oliveira (foto abaixo), de 80 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas também não foi marcado o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!