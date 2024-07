A207 – Volante que enfrentou VOCEM na semana passada, no Tonicão, é acusado de traição pela esposa, a cantora Iza

Uma semana antes de ser protagonista na imprensa nacional, acusado de traição pela esposa, a cantora Iza, que anunciou a separação do casal, o médio volante do Mirassol, Yuri Lima (foto abaixo), esteve em Assis, quando atuou os 90 minutos no Tonicão, dia 2 de julho, no estádio Tonicão, em Assis, no empate em 1 a 1, em jogo válido pela terceira rodada da Copa Paulista.

Yuri enfrentou o VOCEM

no Tonicão-Imagem: Paulo H. Dias

Naquela tarde, Yuri teve atuação destacada no meio campo do Mirassol, mas saiu amarelado. Aos 35 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava 0 a 0, ele recebeu cartão amarelo “por impedir ataque promissor do VOCEM”, relatou o árbitro Juliano José Alves Rodrigues.

Uma semana após, nesta quarta-feira, dia 10 de julho, minutos antes de entrar em campo para enfrentar o Mirassol, Yuri recebeu cartão vermelho da esposa e viu seu nome explodir nos noticiários da imprensa nacional.

Sua esposa, a cantora Iza, grávida de seis, acusou o jogador de traição e anunciou sua decisão de terminar o relacionamento.

Após a declaração da cantora, uma onda de críticas foi direcionada ao jogador.

Yuri entrou em campo com a camisa 5 e a braçadeira de capitão, repetindo o que acontecera no empate contra o VOCEM.

O volante fez um gol para a equipe dele, mas depois cometeu um pênalti e a partida terminou em 2 a 2 contra o Grêmio Prudente.

No começo do segundo tempo, Yuri Lima marcou o gol de empate do Mirassol, que estava perdendo por 1 a 0. Ele aproveitou sobra na área e acertou um belo chute. Na comemoração, esboçou um sorriso tímido e foi abraçado pelos companheiros de time.

Pouco depois, porém, o volante cometeu um pênalti. Ele empurrou um adversário dentro da área. O Grêmio Prudente converteu a cobrança e fez 2 a 1, mas o Mirassol ainda buscou o 2 a 2 mais tarde.

A partida foi válida pela quarta rodada da competição e aconteceu no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

O resultado fez com que os dois times chegassem aos dois pontos, se igualando ao VOCEM na classificação.

No entanto, por ter saldo de gols pior, o time de Assis caiu para a lanterninha do grupo 1 da Copa Paulista.

Yuri e Iza – Foto: reprodução/instagram