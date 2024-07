A205 – Futsal de Assis estreia com vitória nos Jogos Regionais de Tupã

Começaram as disputas nos Jogos Regionais de Tupã.

Por razões a serem identificadas e superadas, algumas modalidades esportivas têm enfrentado uma queda acentuada de inscritos, esvaziando a competição.

Nesta terça-feira, feriado de 9 de julho, a equipe masculina de futsal de Assis estreou com vitória nos Jogos Regionais. Com gols de Bavaresco, Veroni e Gê, os assisenses derrotaram Adamantina pelo placar de 3 a 0 .

Futsal de Assis estreou com vitória

As meninas de Assis perderam para Santa Cruz do Rio Pardo no futsal por 3 a 1.

A equipe masculina de bocha de Assis foi derrotada por Osvaldo Cruz por 2 a 1.

No vôlei de praia, as meninas de Assis sofreram duas derrotas nesta terça-feira. Perderam para Paraguaçu Paulista por 2 a 0 e para Bernardino de Campos pelo mesmo placar.

No tênis, a equipe feminina de Assis venceu Ourinhos por 2 a 0 e disputará a medalha de ouro contra Marília nesta quarta-feira.

A equipe feminina no jogo de damas, categoria livre, ficou com a medalha de prata. Apenas duas cidades se inscreveram nessa modalidade esportiva.

O mesmo aconteceu no handebol feminino, onde só há dois times inscritos. Na mesma modalidade, entre os homens, são três cidades particicipantes.

A partir deste ano, por decisão da Secretaria Estadual de Esportes, os paratletas não participam dos Jogos Regionais. Eles terão uma competição só entre eles, na capital.