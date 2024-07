A199 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 8 de julho

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 8 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Rosalina Gonçalves (foto abaixo), de 64 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento de Eliana Aparecida Campos (foto abaixo), de 47 anos, que morava na vila Operária. O corpo está sendo velado no Centro funerário PAX, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultada a senhora Anna Maria Ferreira, de 86 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Na cidade de Maracaí, está sendo velada Mariza Amaral, de 52 anos, mas o corpo será levado para Maracaí, onde haverá o sepultamento.

Apresentamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.