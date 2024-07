A191 – VOCEM reage, empata com misto do Mirassol e entra no Z3 da Copa Paulista

Na tarde desta terça-feira, dia 2 de julho, diante de 297 pagantes, no estádio Tonicão, em Assis, o VOCEM perdia para um time misto do Mirassol por 1 a 0, mas conseguiu reagir e empatar em 1 a 1.

O ponto conquistado colocou, momentaneamente, o ‘Esquadrão da Fé’ na zona de classificação para a próxima fase da Copa Paulista, mas o time tem um jogo a mais do que o próprio Mirassol e o Grêmio Prudente.

Com o time principal disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, o Mirassol enfrentou o VOCEM com uma equipe mista, formada, na sua maioria, por jogadores que disputam o Campeonato Paulista da categoria sub-20.

O time principal jogou na noite de terça-feira, em Novo Horizonte, e empatou com o Novorizontino em 1 a 1, se mantendo na 10ª posição da Segundona do Brasileirão.

Do time sub-20, que empatou, também em 1 a 1, com o Santo André no sábado, dia 29, o técnico Matheus das Neves convocou sete jogadores para o jogo em Assis, inclusive Andrey, que abriu o placar aos 27 minutos da segunda etapa. O time visitante teve mais uma chance clara de ampliar, mas Pedro Henrique, livre de marcação, chutou por cima.

A comissão técnica e o banco de reservas do Mirassol reclamaram bastante de uma penalidade máxima não marcada pelo árbitro Juliano José Alves Rodrigues, quando a bola bateu na mão de um zagueiro mariano, dentro da área.

Minutos depois, num chute cruzado, de fora da área, Zanatelli empatou para o VOCEM.

O VOCEM entrou em campo com: Leonardo; João Silveira, Thurran, Samuel e Felipe Melo; Zé Augusto, Serginho e Raphinha; Walysson, Uesley e Pecel. No transcorrer da partida, o técnico Vilson Taddei colocou: Zanatelli, André, David e Emanuel.

Walysson e Thurran foram advertidos com cartão amarelo.

Na próxima rodada, sábado, dia 6 de julho, o VOCEM viaja para enfrentar a líder do grupo, Votuporanguense, no estádio Plínio Marin, às 18 horas.

Com o empate, o VOCEM chegou a 2 pontos e assumiu, momentaneamente, a terceira colocação do Grêmio Prudente, que tem um ponto, mas com uma partida menos.

Os três primeiros colocados de cada grupo e mais o melhor quarto colocado das cinco chaves avançam na competição.

Veja a classificação após três rodadas:

Votuporanguense – 6 pontos (2 jogos)

XV de Jaú – 6 pontos (3 jogos)

VOCEM – 2 pontos (3 jogos)

Mirassol – 1 ponto (2 jogos)

Grêmio Prudente – 1 ponto (2 jogos)

João Silveira disputa bola com atacante do Mirassol – Foto: Paulo Henrique Dias