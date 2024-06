A186 – Colisão entre duas caminhonete em Palmital mata homem e bebê

Mais uma tragédia nas estradas da região.

No final da tarde desta quinta-feira, dia 27 de junho, uma colisão envolvendo duas caminhonetes resultou na morte de um homem e de um bebê, que estaria no colo da mãe.

O acidente, segundo o Jornal da Comarca, aconteceu por volta das 17 horas, na rodovia vicinal Fuade Haddad, que liga a rua Sete de Setembro, no município de Palmital, à rodovia Raposo Tavares.

O socorro foi prestado por viaturas do SAMU e Corpo de Bombeiros.

A ocorrência, por ser estrada vicinal, foi atendida e registrada pela Polícia Militar.

A Polícia Civil requisitou o serviço da Polícia Científica para periciar o local com o objetivo de esclarecer as causas do acidente.

Os corpos das vítimas, ainda não identificadas, foram removidos ao Instituto Médico Legal -IML- de Assis.

Outras vítimas feridas foram socorridas e transferidas para hospitais da região.

Reprodução de vídeos publicados nas redes sociais