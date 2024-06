A185 – Telma convida Cachorrão e Vinícius para discutir possível aliança

A pré-candidata à prefeita pelo PL, Telma Spera, convidou os vereadores Alexandre Cachorrão (Avante) e Vinícius Símili (PSB), para uma reunião com o objetivo de discutir uma possível aliança entre eles para disputar e vencer as eleições de 6 de outubro.

O encontro, que também contou com a presença do presidente da Câmara, Gerson Alves (PL), aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 26 junho, no escritório político da pré-candidata à prefeita pelo PL, Telma Spera, ao lado do consultório do médico Ézio Spera, no Jardim Paulista.

Uma fotografia da reunião, divulgada nas redes sociais, gerou uma série de comentários sobre o encontro.

Pelo que foi apurado pelo JS, que ouviu três dos quatro participantes, a reunião “foi produtiva”, mas o maior obstáculo continua sendo definir quem abre mão de sua candidatura à Prefeitura.

“O interessante é que todos eles (Telma, Cachorrão e Vinícius) estão interessados em construir um programa visando melhorar a vida da população com ações da Prefeitura”, contou Gerson Alves.

“O importante é que o diálogo foi aberto”, resumiu Cachorrão. Para ele “as definições sobre candidaturas a prefeito e vice só devem se afunilar após as comemorações do aniversário da cidade”, disse.

Gerson, Telma, Cachorrão e Vinícius