A182 – Paratletas continuam garantindo as maiores conquistas para esporte de Assis

Há anos, os paratletas do atletismo e natação representam o maior orgulho de esporte assisense.

Mesmo não recebendo o mesmo tratamento, incentivo e reconhecimento dedicados a outras equipes de diferentes modalidades, os atletas portadores de algum tipo de deficiência de Assis têm sido motivo de comemoração em todas as competições que disputam, sejam nas pistas ou piscinas.

Na semana passada, no Meeting 2024, disputado na capital paulista, a delegação de Assis voltou para a casa trazendo nas malas, além da bagagem, um total de 25 medalhas, sendo 17 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze.

Acompanhe o desempenho dos paratletas de Assis no Meeting São Paulo 2024:

Atletismo ACD

Alexandre Honorato dos Santos – Classe F36

1° lugar no Lançamento do Dardo

2° lugar no lançamento do disco

Celina Aparecida Figueredo Garrido – Classe T12/F12

1° lugar no 800m

3° lugar no Lançamento do disco

Diego Roberto de Freitas – Classe F12

3° Lugar no Lançamento do Dardo

4° lugar no Arremesso de Peso

Gerson Bezerra e Silva – Classe F11

3° lugar no Arremesso de Peso

3° lugar no Lançamento de Disco

José Carlos Dos Santos – Classe T12

1° lugar no 5000m

1° lugar no 800m

Marcos Paulo da Silva – Classe T11

1° lugar nos 100m

1° lugar nos 200m

Natália Eufrazio de Souza – Classe F12

1° lugar no lançamento de Dardo

3° lugar no Arremesso de Peso

Rafael Duarte da Silva Gomes – Classe F13

1° lugar no Lançamento de Disco

1° lugar no Lançamento de Dardo

Silvano Borel de Oliveira – Classe T13

1° Lugar no 1500m

2° Lugar no 5000m

Silvio Lucas – Classe F11

1° lugar no Lançamento de Dardo

4° lugar no Arremesso de Peso

Valdecir Inocente – Classe T11

1° lugar no 5000m

1° lugar no 800m

Natação ACD

Clarice Moreira – Classe S11

1° lugar no 50m Livre

1° lugar no 100m Livre

2° lugar no 100m Costas

Eduardo de Almeida Antonio – Classe S13

1° lugar no 100m livre

4° lugar no 50m Livre

Wilian Henrique S. M. dos Santos – Classe S9

3° lugar 100m Costa

4° lugar 100m Livre

Comissão Técnica

Beatriz Flores de Oliveira

Everton Batista

Ronaldo Valentino de Oliveira

Ana Carolina Almeida da Silva

Guias e Staffs

Roberto Luis Martins

Andreia de Souza Brassero

André Luiz da Silva

Eduardo da Silva Leite

João Victor Gonçalves da Silva

Vanessa Mendes Alexandre