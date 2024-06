A180 – Basquete de Assis vence tira-teima e sobe na tabela

A equipe de basquete de Assis venceu Regente Feijó na disputa das últimas três melhores partidas entre os dois concorrentes e subiu para a quinta colocação na classificação.

Regente Feijó havia vencido a decisão dos Jogos Regionais e Assis havia dado ‘o troco’ nos Jogos Abertos do Interior.

No ‘tira-teima’ disputado na noite deste sábado, dia dia 22 de junho, os assisenses comandados pelo técnico Márcio Kantack venceram pelo placar de 68 a 59, com parciais de 16 a 15 (Assis), 20 a 16 (Assis), 17 a 17 e 15 a 11 (Assis).

O principal pontuador do confronto foi César Fabretti, de Assis, com 21 pontos. Emerson ‘Banana’, de Regente Feijó marcou 20 pontos.

Na outra partida da Liga Regional de Basquete do Centro Oeste, também disputada no sábado, dia 22, em São José do Rio Preto, o América venceu Garça por 121 a 69.

Com mais esses dois resultados, a competição apresenta a seguinte classificação:

1° lugar – Avaré (4 vitórias em 4 jogos)

2° lugar – América de Rio Preto (4 vitórias em 4 jogos)

3° lugar – Regente Feijó (3 vitórias e 2 derrotas)

4° lugar – Yara Clube de Marília (1 vitória e 4 derrotas)

5° lugar – Assis (2 vitórias e 2 derrotas)

6 ° lugar – Lins (1 vitória e 3 derrotas)

7° lugar – Garça (4 derrotas)

8° lugar – Araçatuba (1 vitória e 1 derrota)

EM MARACAÍ – O próximo jogo de Assis pela Liga Regional de Basquete será no dia 30 de junho, às 11 horas, em Maracaí contra o lanterninha Garça.

A partida, inicialmente, aconteceria no sábado, dia 29, no GEMA, mas houve uma solicitação para alterar a data para domingo.

Como a Secretaria de Esportes já havia programado um Torneio Misto de Vôlei no GEMA, a partida de basquete foi transferida para a cidade de Maracaí.

Assis derrotou Regente Feijó no GEMA