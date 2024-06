A176 – Basquete pede apoio de torcida para jogo neste sábado, no GEMA

Com uma vitória e duas derrotas, Assis ocupa a quarta colocação na Liga de Basquete Centro Oeste e precisa do apoio da torcida para tentar vencer o difícil confronto contra Regente Feijó, na noite deste sábado, no ginásio de esportes José Nigro, o ‘GEMA’, na vila Xavier.

Com três vitórias conquistadas e só uma derrota, o adversário dos assisenses é o vice-líder da Liga e um forte candidato ao título. “A equipe deles é formada por alguns bons nomes do basquete de Presidente Prudente e foi reforçada por jovens de clubes paranaenses”, explicou o treinador de Assis, Márcio Kantack.

Com quatro vitórias nos quatro compromissos, Avaré lidera a competição.

TIRA-TEIMA – O confronto deste sábado em Assis servirá como decisão em melhor de três confrontos. Em 2023, na final dos Jogos Regionais, Regente Feijó venceu Assis e ficou com a medalha de ouro. Nos Jogos Abertos do Interior, os assisenses venceram, igualando o placar de confrontos.

Pela Liga de Basquete 2024, Assis perdeu na estreia para o América de São José do Rio Preto, por 81 a 62, no GEMA.

No segundo confronto, em Avaré, os assisenses foram derrotados pelo dobro de pontos: 102 a 51.

Na terceira participação, jogando em Assis, o time do técnico Márcio Kantack se reabilitou e venceu o Yara Clube de Marília por 69 a 53.

“Queremos contar o apoio de nossa torcida para empurrar o time para mais uma vitória”, pede Kantack.

A partida entre Assis e Regente Feijó está marcada para às 18 horas deste sábado e a entrada é franca.

Time de Assis vem de vitória contra Marília