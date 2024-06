A175 – Festa junina na Unesp acontece nesta sexta-feira

“Coloque o seu chapéu e venha se divertir conosco!” Esse é o convite feito pela Universidade Aberta à Terceira Idade -UNATI- e Movimento Estudantil para a tradicional festa junina da Unesp, campus de Assis, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 21 de junho, a partir das 15 horas.

A ‘festança’, que acontecerá no ‘Buracanã’ -campinho de futebol ao lado do prédio do curso de Letras-, começa com a apresentação de uma peça temática, às 16 horas, terá a animada quadrilha da UNATI logo em seguida, e prossegue até a noite.

Além dessas atrações, haverá comidas típicas, brincadeiras e muita diversão.

Não há cobrança de ingresso para quem quiser participar.