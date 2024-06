A170 – Rádio Difusora define datas para entrevistar pré-candidatos a prefeito de Assis

A Rádio Difusora FM, em parceria com o portal de notícias Assiscity, definiu o calendário de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Assis.

As entrevistas serão realizadas, ao vivo, nos estúdios da emissora da rua Gonçalves Dias, no período de 12 a 19 de julho, sempre com início às 17 horas, e serão conduzidas pelos jornalistas Gerônimo Paes, da Rádio Difusora, e Elielton de Oliveira.

A programação irá ao pela rádio Difusora FM, sintonia 102,7, e pelo Youtube, no canal Assiscity.

Acompanhe os dias das entrevistas e os entrevistados.

12 de julho – Sexta-feira – Márcio Cavuto (Partido Novo)

15 de julho – Segunda-feira – Professora Mariana (PT)

16 de julho – Terça-feira – Telma Spera (PL)

17 de julho – Quarta-feira – Fernando Quinteiro (PSD)

18 de julho – Quinta-feira – Alexandre Cachorrão (AVANTE)

19 de julho – Cristiani Silvério (Republicanos)

REGIÃO – Além dos pré-candidatos a prefeito de Assis, a Rádio Difusora já iniciou uma série de entrevistas com políticos de cidades da região.

Na semana passada, dias 12, 13 e 14 junho, foram entrevistados os pré-candidatos de Tarumã: Silvio do Bolão (PDT), Fernando Roncada (PSD) e Fernandes Baratela (Republicanos).

Nos dias 18, 19 e 20 de junho, respectivamente, as entrevistas agendadas são com os pré-candidatos a prefeito de Palmital: Tê Biondi (Podemos), Galo (PL) e Luis Gustavo (PSD).

Nos dias 21 e 24 de junho, respectivamente, serão entrevistados os pré-candidatos a prefeito de Florínea: Edilene (PL) e Sérgio Quejo (PSD).

Nos dias 25, 26 e 27 de junho, serão entrevistados, respectivamente, os pré-candidatos a prefeito de Maracaí: Andreia Mendes (União Brasil), Luis Fernando Vermelho (PP) e Paulinho da Saúde (MDB).

Nos dias 9 e 10 de julho, serão entrevistados os pré-candidatos a prefeito de Cândido Mota, respectivamente: Zé Angêlo (PSDB) e Eraldo Enfermeiro (PSD).

A direção da Rádio Difusora ainda pretende agendar entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Ibirarema e Paraguaçu Paulista.

Professor Elielton e Gerônimo Paes