À espera de último contratado, VOCEM marca primeiro teste

Faltando 12 dias para a estreia no Campeonato Paulista da Série B, considerada a Segunda Divisão estadual, o VOCEM aguarda para a noite desta segunda-feira, dia 11 de abril, a chegada do seu último contratado: o meio campista e atacante ‘de beirada’ Giancarlo, que acaba de ser vice-campeão mato-grossense pelo União de Rondonópolis, que perdeu para o Cuiabá na decisão.

O VOCEM estreia no dia 23 de abril, sábado, às 15 horas, no estádio Prudentão, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

Giancarlo, que defendeu o XV de Jaú em 2021, deverá passar por exames médicos, assinar contrato e poderá do primeiro teste do ‘Esquadrão da Fé’ na temporada, marcado para a quarta-feira, dia 13, às 15 horas, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, contra o Clube Atlético Penapolense, rebaixado da Série A-3 em 2021.

Na tarde desta segunda-feira, mesmo com a chuva e os fortes ventos, o treinador Paulo César ‘PC’ realizou mais um treinamento para definir a equipe que pretende colocar em campo. No entanto, ele preferiu não divulgar a escalação, apesar de garantir já ter o “time titular na cabeça”.

Se mantiver a equipe que vem treinando e puder usar o novo contratado, o VOCEM deve iniciar o jogo-treino com: Matheus Pereira, Capela ou Aderlan, Cleverson, Jhuan Henrique e Wesley; Favela, Moisés, Allan Mendez e Giancarlo; Gustavo Schutz e Lukaku.

Favela, Matheus Pereira e Leonardo se apresentaram na semana passada e já treinam no VOCEM

Imagem: Divulgação