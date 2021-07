A duas semanas da estreia, Sub-20 do VOCEM vence amistoso

Daqui a duas semanas, no dia 5 de agosto, às 15 horas, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o VOCEM de Assis fará sua estréia no Campeonato Paulista da categoria Sub-20 contra o XV de Novembro de Jaú.

Como preparação para a competição estadual, o time ‘marianinho’, comandado pelo técnico Juca e com a supervisão de Carlos Alberto Seixas, realizou um amistoso na manhã deste sábado, dia 17, no Centro de Treinamento Padre Bellini, em Assis.

O adversário do VOCEM foi o ‘Gol de placa’ de Rolândia-PR e o placar final apontou vitória do time anfitrião pelo placar de 3 a 0, com gols marcados por Léo, Wilton e Ayoub.

O VOCEM venceu o time paranaense com a seguinte formação: Matheus Dias (Guiotti); Dener, Felipe, Ítalo e Thiago (Gabriel); Cabeleira (Gustavo Carioca), Léo (Gustavo Maranhão) e Caio (Murilo); Ismael (João Lucas); Pedrinho (Ayoub) e Pedro (Wilton).

GRUPO – O VOCEM disputará o Campeonato Paulista da categoria sub-20 no grupo onde estão: Atlético Assisense, Marília, XV de Jaú, Taquaritinga e Penapolense.

