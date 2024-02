909 – Lucas Alves garante empate, mas VOCEM sai do G-8

Com defesas firmes e seguras, no momento de maior ofensividade do ataque do União Agrícola Barbarense, o goleiro Lucas Alves (foto abaixo) garantiu o empate em 0 a 0 ao VOCEM de Assis, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A4, na tarde deste sábado, dia 17 de fevereiro, em Santa Bárbara do Oeste.

Lucas Alves fez defesas importantes Imagem arquivo: Paulo H. Dias

No entanto, com a vitória do Nacional, em São Paulo, sobre o Joseense, pelo placar de 1 a 0, o ‘Esquadrão da Fé’ foi ultrapassado na pontuação e saiu do G-8, que é a zona de classificação para a a próxima fase da competição.

Com o ponto somado, o time de Assis chegou a 6 pontos, sendo ultrapassado pelo Nacional, que foi a 7.

Foi o terceiro empate fora de casa. Antes, o ‘Esquadrão da Fé’ haviam empatado em Americana, contra o Rio Branco (0 a 0) e em Limeira, num confronto com o Independente, que terminou 1 a 1. Dentro de casa, o time perdeu para o Taquaritinga na estreia (2 a 1) e venceu, de virada, o Nacional pelo placar de 4 a 3.

O VOCEM empatou jogando com: Lucas Alves; Lucas Schimidt, Lucas Anselmo, Thurran e Ygor; Zé Augusto, Juninho e Paulinho; Alex ‘Panelas’, Pedro Henrique ‘Peu’ e Bruno Henrique. Entraram, no transcorrer da partida: Ryan, Robinho, Matheus Bispo e Dézinho.

Zé Augusto, Alex ‘Panelas’, Robinho, Lucas Anselmo e Lucas Schimidt foram advertidos com cartão amarelo.

O VOCEM de Assis volta a campo nesta quarta-feira, dia 21, às 19 horas, em Santana do Parnaíba, contra o SKA Brasil, que, na rodada deste sábado, perdeu por 2 a 1 para o Rio Branco, em Americana.

RESULTADOS

SÁBADO

União Barbarense 0 x 0 VOCEM de Assis

Rio Branco 2 x 1 SKA Brasil

Nacional-SP 1 x 0 Joseense

Taquaritinga 1 x 2 Barretos

América de Rio Preto 0 x 0 Jabaquara

Independente de Limeira 0 x 0 Audax/Osasco

DOMINGO

XV de Jaú 2 x 1 Penapolense

Francana 2 x 1 São-Carlense

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

XV de Jaú – 12 pontos

São-Carlense, Francana e Barretos – 10 pontos

Audax/Osasco – 9 pontos

Taquaritinga – 8 pontos

Rio Branco e Nacional – 7 pontos

VOCEM de Assis e América de S. J. do Rio Preto – 6 pontos

Penapolense, União Barbarense e Jabaquara – 5 pontos

SKA Brasil e Independente de Limeira – 3 pontos

Joseense –1 ponto

*Atualizada às 14h41

.