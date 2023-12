783 – De saidinha, preso é flagrado pela PM dentro de balcão de loja que pretendia furtar

Um preso de 41 anos, que cumpre pena no Presídio de Assis, beneficiado com a ‘saidinha’ de Natal, foi surpreendido pelos policiais dentro do balcão de uma loja de materiais esportivos que ele pretendia furtar.

A tentativa de furto, com prisão em flagrante, foi registrada pela Central de Polícia Judiciária por volta das 3 horas desta terça-feira, dia 26 de dezembro, na rua Ângelo Bertoncine, centro de Assis.

Acionados, os policiais militares chegaram ao local e notaram o cadeado da porta blindex/ferro danificado. Após varredura, o preso foi visto tentando se esconder dentro do balcão da loja. Ele foi detido e recebeu voz de prisão em flagrante.

Questionado, o criminoso disse que encontrava-se de saidinha e que, após usar muita droga, resolveu furtar a loja. Em cima do balcão, havia uma quantidade em dinheiro, um notebook e alguns objetos que o preso pretendia furtar.

O proprietário da loja foi avisado e compareceu ao Plantão Policial.