710 – Galpão Cultural apresenta: ‘Melodias – Saudações a André Melo!’ nesta sexta-feira

Boa opção cultural para noite desta sexta-feira, dia 1º de dezembro.

O Galpão Cultural, localizado na Travessa Sorocabana, no centro da cidade, recebe uma atividade com dança e sarau.

“Melodia – Saudações a André Melo” é o título do evento cultural programado para ter início às 21 horas.

Os organizadores pedem como contribuição de quem for ao evento a doação de um produto de limpeza.

“Em melodia, dançamos o álbum ‘Última Estampa’ e convidamos o público a compartilhar essa noite, ficar com a gente para um Sarau e aproveitar para dançar também”, incitam os produtores do evento que tem apoio do ponto de Cultura Galpão Cultural, Estúdio Popular e Secretaria Municipal de Cultura de Assis.

O evento ainda contará com a participação da Feira de Economia Solidária e um bar do Núcleo. “Apoie a arte da cidade, consumindo os produtos oferecidos no local”, finalizam os organizadores.