701 – Câmara de Assis arquiva denúncia que pedia cassação de vereador

Na sessão da noite desta segunda-feira, dia 27 de novembro, a Câmara Municipal de Assis arquivou uma denúncia apresentada pela cidadã Angélica Neli Almeida pedindo a instalação de uma Comissão Processante e, posteriormente, a cassação do mandato do vereador Rogério Garcia do Nascimento, o Rogerinho, do PL.

Apenas os vereadores Fabinho ‘Alerta Verbal’ (PSD), Fernando Sirchia (PDT) e Jonas Campos (Republicanos) votaram a favor de acatar a denúncia. Todos os demais foram contrários ao pedido.

DENÚNCIA – No documento protocolado na Câmara Municipal, dia 23 de novembro, Angélica Almeida, narrou os seguintes fatos para embasar sua denúncia:

“Fato público e notório, a CPI 01/2023, instituída pelo Ato da Presidência n° 31 de 05

de Outubro de 2023 tem por objetivo investigar e apurar um conjunto de possíveis

irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Já no requerimento

de abertura, nós da população civil assisense, ficamos espantados com a notícia do

impedimento do Vereador Rogério Garcia do Nascimento em razão de um acordo

administrativo firmado entre ele e o fisco municipal.

Todo cidadão tem direito a fazer acordos administrativos, inclusive com a

possibilidade de parcelamento dos débitos, entretanto, como manda a Constituição Federal,

todos os negócios envolvendo a administração pública devem ter como norte os princípios

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Como pudemos ver em diversos veículos de comunicação de nossa cidade, o

Vereador Rogério Garcia do Nascimento, após ser convocado pela CPI, ingressou com um

Habeas Corpus para não precisar depor e, após obter liminar parcial que o obrigou a

comparecer, foi a CPI e invocou o direito à não auto incriminação para permanecer em

silêncio, colocando assim ainda mais dúvidas sobre o acordo firmado entre ele a prefeitura.

Qualquer cidadão tem seu direito à ampla defesa, ao contraditório e à não

autoincriminação garantidos pela Constituição Federal. Ao permanecer em silêncio na CPI, o

vereador utilizou de uma prerrogativa que lhe é de direito. Entretanto, nós, da população civil

assisense exigimos respostas sobre o acordo firmado pelo vereador. O que estamos vendo

em nossa cidade, em especial na Câmara dos Vereadores, é a omissão da verdade por

razões que ainda desconhecemos.

Ao analisar o acordo percebemos que não é possível identificar o

pagamento de honorários advocatícios. O acordo foi feito no dia 03/07/2023, ou seja, meses

após a posse do Procurador Jurídico Municipal, Marcos José da Silva (OAB SP-307.859).

Portanto, a única possibilidade legal de concessão de isenção de honorários seria se o

procurador abrisse mão dos honorários, fato este que não sabemos ser verdade. Sendo

assim, é fundamental que a Câmara instaure Comissão Processante para averiguar se o

Vereador Rogério Garcia do Nascimento foi privilegiado pela administração municipal em

uma concessão de isenção irregular de honorários.

Além disso, outro fato que chama atenção é o parcelamento da dívida em 10 anos

que tudo indica não ter respaldo legal. Como foi dito anteriormente, o princípio da legalidade

e da impessoalidade são basilares na administração pública e o parcelamento só poderia ser

feito da maneira que foi caso houvesse expressa previsão legal, o que não parece ter, tendo

em vista o compilado disponibilizado pela Câmara Municipal em seu site oficial.

Sendo assim, urge a necessidade de instauração de Comissão Processante, nos

termos do Decreto Lei 201/1967 para apurar a conduta do Vereador Rogério Garcia do

Nascimento no contexto do acordo firmado entre ele e o fisco no âmbito da ação

1500959-52.2020.8.26.0047 que tramita perante a Vara da Fazenda Pública do Município de

Assis.”

TESTEMUNHAS – Como testemunhas, a denunciante Angélica Almeida pedia o depoimento das seguintes pessoas: Marina Perini Antunes Ribeiro (Secretária Municipal de Negócios Jurídicos), Marcos José da Silva (Procurador Jurídico Municipal), Luciano Soares Bergonso (Secretário Municipal de Governo), Isabelle Percone Bartos (advogada) e Jamal Ibrahim Rafih.

