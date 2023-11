O gamer assisense Gregório Rabelo Nunes, de 17 anos, venceu o Top 1 de Manaus, em jogo eliminatório do Battle Coliseum, que acontece no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, neste final de semana.

Com a vitória, no final da tarde deste sábado, dia 25 de novembro, Gregório chega ao Top 8 da competição e garante vaga para as disputas deste domingo, dia 26.

O Battle Coliseum é considerado o torneio mais importante do país nos jogos de luta e reúne os melhores gamers do Brasil.

Gregório(à esquerda) venceu o Top 1 de Manaus