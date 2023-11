697 – Gamer de Assis enfrenta concorrente de Manaus para ser Top 8 de torneio nacional

O gamer assisense Gregório Rabelo Nunes, de 17 anos, pode ficar no Top 8 do Battle Coliseum, competição que envolve os melhores do país no jogo de lutas.

Após cinco vitórias e apenas uma derrota, o assisense enfrentará um forte concorrente de Manaus.

Gregório passou por três paulistas, um carioca em curitibano. Só perdeu, na segunda rodada, para uma paulistana que lidera o ranking estadual.

O próximo adversário do assisense é considerado Top 1 de Amazonas.

A batalha, que acontece na tarde deste sábado, dia 25, vale vaga para as disputas deste domingo, dia 26, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo