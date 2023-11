696 – Gamer assisense estreia com vitória sobre carioca em torneio nacional no Ibirapuera

O gamer assisense Gregório Rabelo Nunes estreou com vitória no torneio nacional de jogos de luta que acontece no ginásio do Ibirapuera neste final de semana.

Na primeira rodada do torneio Battle Coliseum, Gregório derrotou um competidor do Rio de Janeiro.

Na segunda rodada, o assisense enfrentará Gotm, que lidera o ranking no Estado de São Paulo.

Gregório (à esquerda) estreou com vitória