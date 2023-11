695 – Frente política discute plano de desenvolvimento com geração de emprego e renda

Lideranças de diferentes partidos e espectros políticos se reuniram nesta quinta-feira, dia 23 de novembro, para discutir um plano de desenvolvimento municipal focado na geração de emprego e renda.

Preocupados com o que chamaram de ‘terrorismo político’ do prefeito José Fernandes, que, em reunião com empresários, atacou supostas ‘máfias’ encontradas na Prefeitura e que a oposição ‘não gosta de Assis’, eles decidiram adotar um discurso de pacificação política na cidade.

“A população não está interessada em viver uma guerra política. Ela quer ouvir propostas dos candidatos”, disseram.

Após quase quatro horas de reunião, ficou estabelecido que os pré-candidatos a prefeito do grupo adotarão um discurso propositivo. “O tempo do atual prefeito está acabando. É normal esse tipo de comportamento de quem está se despedindo, mas nosso objetivo é pensar uma nova história para a cidade”, justificaram.

O fato de o grupo contar com aliados do Governador de Estado, Tarcísio de Freitas, e do Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, mostra a pluralidade de ideias em busca de um programa de governo para que a cidade não fique refém apenas da orçamento próprio, com arrecadação de tributos municipais ou repasses e transferência de receitas do Estado e União.

“Todos sabemos, que uma cidade depende de projetos a serem apresentados no Governo de São Paulo e no Governo Federal. Nesse grupo, há pessoas despojadas de interesses pessoais, com forte ligação a Deputados estaduais, federais, Senadores e até Ministros, que poderão contribuir na destinação de recursos e emendas”, contam.

CANDIDATURA – Apesar de pelo menos quatro políticos colocarem seus nomes à disposição para ser pré-candidato a prefeito no grupo, todos adotaram o discurso de que os interesses coletivos devem prevalecer sobre as vaidades e interesses pessoais ou partidários.

“Ficou claro que o programa a ser construído por esse grupo deve ser popular, com proposta clara de transparência dos atos administrativos e de estímulo à geração de renda e emprego e com uma forte participação da população, através de discussões nos bairros e com a sociedade organizada”, explicam.

O nome, no entanto, do pré-candidato a prefeito dessa frente política, continua indefinido.