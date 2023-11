666 – Sepultamentos em Assis neste dia 11 de novembro

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 11 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O funcionário da Prefeitura Municipal de Assis, José Roberto de Oliveira, o ‘Pelezinho‘ (foto abaixo), de 78 anos, que era motorista do SER, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30. O sepultamento está marcado para às 11 horas.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Maria do Rosário Rezende, de 77 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

Neste sábado, dia 11, também serão depositadas as cinzas, no Cemitério da Saudade, de Divaldo Zogaib de Melo, que morreu e foi cremado em São Paulo.

REGIÃO – Em Tarumã, às 17h30, será sepultada a senhora Maria Aparecida da S. Catita (foto abaixo), de 63 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!