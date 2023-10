616 – Três sepultamentos em Assis neste dia 19 de outubro

Três sepultamentos estão programados para esta quinta-feira, dia 19 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Hélio Fernandes, de 78 anos, será sepultado no período da manhã.

A senhora Ercília Venâncio Afonso será sepultada no início da tarde, às 14 horas.

O corpo de uma pessoa identificada como Paloma Torres Lopes Paes, vítima de atropelamento ocorrido no Km 389 da rodovia Rachid Rayes, no município de Platina, ainda está no Instituto Médico Legal de Assis, mas o sepultamento está marcado para às 15 horas. Não há informações sobre o local do velório.

REGIÃO – Em Tarumã, haverá o sepultamento da senhora Catarina Guedes dos Santos, de 88 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!