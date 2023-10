592 – Três sepultamentos em Assis neste dia 9 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 9 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Adelina Pimenta de Camargo (foto abaixo), de 89 anos. O corpo está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

O senhor Zulmiro Ferreira Barros, de 107 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

O velório do senhor Eurípides Nascimento, de 68 anos, acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento foi marcado para as 10h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Joaquim Antônio Leite, de 85 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!