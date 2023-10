591 – Futebol de Assis perde por W.O. pela falta do nome da cidade no uniforme e é eliminado

Triste episódio para o esporte assisense nos Jogos Abertos do Interior 2023, que acontecem em São José do Rio Preto.

A equipe de futebol de Assis, categoria sub-20, representada pelo VOCEM, perdeu por W.O para São José do Rio Preto. na partida que aconteceria na sexta-feira, dia 6, às 18h15.

Quando o time de Assis entrou no gramado do Campo 2 da ‘Cidade das Crianças’, localizado no Distrito Industrial, o representante da Secretaria de Esportes, que coordena a competição, observou que o uniforme branco do VOCEM não constava o nome de Assis, contrariando o regulamento.

O Artigo 26 do regulamento da competição diz: “É obrigatória, e de responsabilidade do município, a inscrição do nome do mesmo nas camisas utilizadas pelos atletas em todos os jogos e competições”. O regulamento ainda prevê, no parágrafo 1º do mesmo artigo, que: “Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros para tal fim…”

Informado que não poderia jogar com aquele uniforme, o diretor de futebol do VOCEM, Fabinho Mello, se deslocou, de carro, até o alojamento de Assis para buscar as camisas listradas, usadas no dias anterior contra Tietê, onde está bordado o nome da cidade abaixo do escudo do VOCEM.

No entanto, quando o dirigente chegou ao estádio, já havia esgotado o período de tolerância previsto pela arbitragem de meia hora e foi registrado W.O. (ausência do time)

ELIMINADO – A derrota por W.O. sacramentou a eliminação do time, que havia estreado com derrota para Tietê, por 1 a 0, na quinta-feira.

Neste sábado, dia 6, com o uniforme listrado e nome da cidade bordado (foto abaixo), o time de Assis derrotou Jaú por 1 a 0.

Camisas usadas contra Tietê e Jaú tem o nome de Assis bordado

Com duas derrotas (uma por W.O.), Assis ficou em último lugar do grupo C dos Jogos Abertos. Se classificaram Jaú (1º lugar) e Tietê (2º lugar). São José do Rio Preto, mesmo beneficiado com a vitória pela ausência de Assis, ficou em terceiro e também se despediu da competição.

Eliminado, a equipe de futebol retornou para Assis na tarde deste sábado, dia 7.