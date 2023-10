589 – VOCEM negocia com meia Rafinha Basso e fica perto de anunciar novo técnico

O VOCEM está negociando a contratação do meio campista Rafinha Basso e poderá anunciar o novo treinador nos próximos dias.

O jogador Rafinha, de 27 anos, que nasceu em Palmital, mas iniciou sua carreira em Assis, tendo passado pelo Atlético Assisense, está disputando o Campeonato Carioca da Série A-2 pelo Sampaio Corrêa Futebol e Esporte, após ter participado do Campeonato Paulista da Série A-2 pelo Clube Atlético Linense, e foi procurado pela diretoria do VOCEM.

“De fato, é um jogador que interessa ao clube, mas a proposta inicial do atleta está fora de nosso planejamento financeiro, mas continuamos negociando”, admitiu o presidente Lauro Valim.

TREINADOR – Neste final de semana, com a ajuda de um investidor, Lauro Valim poderá definir a contratação do técnico para dirigir a equipe no Campeonato Paulista da Divisão Especial, com previsão de início para o final de janeiro de 2024. Evitando falar nomes, o dirigente só resumiu: “Estamos conversando com alguns profissionais, mas podemos acertar a contratação neste final de semaNA”.

Pelo que o JS apurou, os nomes sondados pela diretoria mariana são: João Vallim, que acumula oito acessos no currículo, Marcelo Marelli (semifinalista da Segundona com o Taquaritinga), Marcos Vinícius ‘Viola’ (Grêmio São Carlense) e ainda Oscar Souza, que comandou o Penapolense (foto abaixo).

Oscar Souza dirigiu o Penapolense e foi sondado pelo VOCEM