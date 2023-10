588 – Sete sepultamentos em Assis neste dia 7 de outubro

Há sete sepultamentos programados para este sábado, dia 7 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assos.

O senhor Nelson Palmieiri, de 84 anos, está sendo velado na sala 2 do centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento acontecerá às 10 horas.

Logo depois, às 10h30, será sepultado o senhor Jorge Luís Ferreira, de 58 anos. O corpo está sendo velado na Igreja Amor de Deus pela Fé, no Jardim Aeroporto, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da criança Daniel Elias Vezu, de 6 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente.

Logo depois, às 11h30, será sepultada a senhora Niderci de Souza, de 86 anos. O velório ocorre na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 11 horas.

No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento do senhor Mário França Paulino, de 73 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.

A senhora Maria Alice Marteli, de 70 anos, estará sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente a partir das 10 horas, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!