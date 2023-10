587 – Câmara arquiva denúncia e rejeita cassação de José Fernandes

Surpresa no resultado da votação que rejeitou a cassação do prefeito José Aparecido Fernandes, na sessão realizada na tarde/noite desta sexta-feira, dia 6 de outubro.

Era voz corrente nos bastidores da política assisense que a cassação não seria aprovada por serem necessários 10 votos favoráveis, mas o placar de 8 contrários e 7 favoráveis à cassação pode ser emblemático no processo eleitoral de 2024.

O vereador Alexandre Cachorrão, do PDT, pré-candidato a prefeito e integrante do G-8 (grupo formado por oito vereadores independentes), decidiu votar contra a denúncia e acabou ovacionado por dezenas de funcionários comissionados e aliados do prefeito José Fernandes que compareceram à sessão.

Quando Cachorrão votou ‘não’ à denúncia, o vice-prefeito Aref Sabeh se levantou da cadeira que ocupava e ergueu o braço direito para comemorar (foto abaixo). O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ivan Serra, correu em direção ao prefeito José Fernandes para abraçá-lo e comemorar. Fernandes não escondeu sua alegria, escancarou o sorriso no rosto e também aplaudiu, em pé, o voto que abriu o placar da rejeição de sua cassação.

Aref Sabeh (ao centro) se levantou e ergueu o braço para comemorar o voto de Cachorrão

Num grupo de rede social onde há outros vereadores do G-8, Cachorrão teria justificado sua posição com as seguintes frases: “Sou contra a cassação nesse caso em específico. Votei de forma consciente, equilibrada e ponderada. O que não altera minha forma de pensar, muito menos a continuidade do meu trabalho. Respeito as opiniões em contrário.”

A DENÚNCIA – A Comissão Processante que apurou a denúncia de suposto crime de responsabilidade do prefeito José Fernandes por tentar extinguir o Conselho Curador da Fundação Educacional do Município de Assis -FEMA- através de um decreto considerado ilegal pela Justiça, sugeriu a cassação do mandato do chefe do Poder Executivo.

PLACAR

A FAVOR DA CASSAÇÃO – Fabinho ‘Alerta Verbal’, Fernando Sirchia, Gerson Alves, Jonas Campos, Delegado Ramão, Vinícius Símili e Viviane Del Massa.

CONTRA A CASSAÇÃO – Alexandre ‘Cachorrão’, Tenente Gênova, Douglas Azevedo, Pastor Edinho, Fernando Vieira, Carlinhos ‘Zé Gotinha’, Pastor Nivaldo e Rogério Nascimento.