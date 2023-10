586 – Câmara vota cassação do prefeito José Fernandes nesta sexta-feira

A Comissão Processante que apurou a denúncia de suposto crime de responsabilidade do prefeito José Fernandes (ainda no PDT), por tentar extinguir o Conselho Curador da FEMA através de um decreto considerado ilegal pela Justiça, apresentou o relatório final das investigações e sugeriu a cassação do mandado do prefeito José Aparecido Fernandes (ainda no PDT).

De acordo com informações obtidas pelo JS, “diante do que ficou demonstrado, a penalidade a proposta é a cassação do mandato”, contou um advogado, que teve acesso ao documento.

Assim que o documento foi protocolado pelo relator da Comissão Processante, vereador Gerson Alves, do PTB, a presidente da Câmara, Viviane Del Massa, do PP, convocou os vereadores para uma sessão extraordinária para a tarde desta sexta-feira, dia 6 de outubro, com início às 13 horas.

Para ser aprovada a cassação do prefeito José Fernandes, serão necessários 10 votos favoráveis entre os 15 vereadores.

Quando a denúncia foi apresentada pelo cidadão Karol Tedesque da Cunha, todos os vereadores votaram a favor da abertura da Comissão Processante.

Resta saber, qual será a posição, agora, de cada um dos vereadores.

José Fernandes é alvo do pedido de cassação