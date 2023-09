543 – Sepultamentos em Assis neste dia 16 de setembro

Três sepultamentos estão programados para este sábado, dia 16 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Severino Rodrigues Marques (foto abaixo), de 92 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido.

A senhora Adélia Conceição Turini, de 88 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

A senhora Maria de Fátima Santos de Assis será velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente e a família ainda definirá o horário do sepultamento.

REGIÃO – A senhora Arminda de Souza Santos, de 79 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será levado para Platina, onde será sepultado.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!