506 – Imagem da cabeça de agente de trânsito com ferimentos é falsa

A fotografia publicada pelo portal de notícias Assiscity, que supostamente seria dos ferimentos provocados na cabeça de um agente de trânsito que se envolveu numa confusão após perseguição a um motorista de van na manhã desta sexta-feira, dia 25 de agosto, em Assis, não é verdadeira.

De acordo com uma busca feita por um colaborador do Jornal da Segunda, a imagem foi postada nas redes sociais no dia 28 de março em um jornal do exterior e se refere a um caso em que o homem teria sido agredido com uma panela de pressão arremessada pela mulher.

Acompanhe a notícia, quando a imagem foi publicada no endereço abaixo .

Detenida mujer que casi mata a su esposo con una olla por infiel Horas após ter publicado a fotografia, o portal Assiscity retirou a imagem.

Como o Jornal da Segunda havia reproduzido a mesma imagem, com o devido crédito ao portal, pedimos desculpas aos nossos leitores e também retiramos a fotografia falsa.