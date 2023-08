500 – Professor de Assis é campeão gaúcho invicto de futebol sub-20

O professor assisense de Educação Física Osvaldo Donizete Siqueira sagrou-se campeão gaúcho de futebol de forma invicta na categoria sub-20 na manhã deste domingo, dia 20 de agosto.

Siqueira, filho do ex-técnico Osvaldo Siqueira, integra a comissão técnico do Grêmio e, há vários anos, responde pela coordenação da preparação física das categorias de base do tricolor gaúcho.

Na temporada 2023 ele já havia conquistado o título do Campeonato Gaúcho sub-17.

TÍTULO – A equipe sub-20 do Grêmio conquistou o título de Campeão Gaúcho da categoria após vencer o Juventude, por 1 a 0, em jogo decisivo realizado no final da manhã deste domingo, no Estádio Airton Ferreira da Silva, no CFT Hélio Dourado, na cidade de Eldorado do Sul.

O gol do título foi marcado por Nathan Fernandes, aos 35 minutos da etapa final.

No jogo de ida, em Caxias do Sul, a equipe comandada pelo técnico Airton Fagundes já havia vencido por 5 a 2 e entrou em campo, neste domingo, com uma grande vantagem.

A conquista obtida de forma invicta coroou uma campanha de 13 jogos, com 12 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Foram 43 gols marcados e apenas oito sofridos.

Pedro Clemente foi o artilheiro da competição com dez gols anotados.

O assisense Osvaldo Siqueira é segundo da direita para a esquerda