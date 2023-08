491 – Sub-20 do VOCEM perde em São Bernardo e ‘seca’ o time do ABC para avançar

Em partida disputada na tarde desta sexta-feira, dia 18 de agosto, no estádio ‘Baetão’, no Grande ABC, a equipe sub-20 do VOCEM foi derrotada pelo São Bernardo por 1 a 0. O jogo fez parte da penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista.

Mesmo com a derrota, o time de Assis tem uma grande chance de avançar na competição, mas precisará torcer para o clube do ABC não empatar ou derrotar o líder Mirassol na última rodada, em Mirassol.

No primeiro turno, o Mirassol foi até o ABC e venceu por 3 a 2.

O VOCEM folgará na última rodada, em razão da suspensão do Mogi Mirim e somará mais três pontos. Com isso, os ‘meninos’ comandados pelo técnico Cléber ‘Gaúcho’ terminarão a fase com 10 pontos, enquanto o São Bernardo chegou aos 9 com a vitória nesta sexta-feira.

O Mirassol já está classificado com 13 pontos.

“Lutamos até o fim para garantir a vaga hoje, mas temos esperança de avançar à próxima fase”. comentou o técnico Gaúcho.

O VOCEM entrou em campo contra o São Bernardo jogando com: Rafael; Penteado, Gustavo, Luís Fernando e Pedro; Bruno, Sergipe e Zanetti; João Pedro, Maycon Dias e Alexandro. Entraram: Daniel, João Rafael, Wesley Kauã e Léo. Técnico: Cléber ‘Gaúcho’.

CLASSIFICAÇÃO

Mirassol – 13 pontos

São Bernardo – 9 pontos

VOCEM – 7 pontos

Mogi Mirim (suspenso)

ÚLTIMA RODADA

Sexta-feira – 25/08 – 15 horas

Mirassol x São Bernardo

VOCEM 3 x 0 Mogi Mirim

Delegação do VOCEM que viajou a São Bernardo/Imagem: Paulo Henrique Dias