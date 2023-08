462 – Sepultamentos em Assis neste dia 5 de agosto

Sepultamentos programados para Assis neste sábado, dia 5 de agosto.

A senhora Mercedes Coutinho Carvalho, de 94 anos, que aguardava internação hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento em Assis -UPA-, será sepultada no período da manhã.

Davi Lopes dos Santos (foto abaixo), de 65 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – O senhor Itamar de Almeida Barros, de 73 anos, está sendo velado na Loja Maçônica localizada na rua João Jardim Alves Pereira, no Jardim Europa, mas o sepultamento acontecerá na vizinha cidade de Cândido Mota, às 11 horas.

Em Paraguaçu Paulista haverá o sepultamento de Ireulidi Zamberico Gomes, de 72 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!