451 – VOCEM vira o placar, mas cede o empate ao América nos minutos finais, em Rio Preto

Foi bom, mas poderia ter sido bem melhor.

Após 17 rodadas, o VOCEM continua invicto no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, mas poderia ter retornado de São José do Rio Preto com a vitória e a liderança do Grupo 15 na terceira fase.

Na tarde deste domingo, dia 30 de julho, o ‘Esquadrão da Fé’, comandado pelo técnico Carlinhos Alves. começou a partida atrás no placar.

No final do primeiro tempo, aos 41 minutos, após falta cometida pelo zagueiro Alysson ‘Alemão’, o América usou uma arma que tem sido letal contra o VOCEM: a bola aérea.

Lançado ma grande área, o zagueiro Jackson, que esteve no VOCEM no pré-temporada, mas não foi contratado, fez valer a ‘lei do ex’. Ele subiu mais alto do que o lateral João Silveira e cabeceou para abrir o placar (foto abaixo).

Jackson (3), de cabeça, abriu o placar para o América

No intervalo, Carlinhos sacou Bryam e colocou Nickolas, mas quem voltou a brilhar foi o meio campista Guthierres.

Antes dos 10 minutos, ainda insatisfeito com a produção do seu ataque, o treinador fez mais duas mudanças. Tirou Thailor e Wallyson, colocando Rondinelly e Cleisson ‘Índio’.

Aos 19 minutos, após bom lançamento de João Silveira, o ‘cabeça branca’ Guthierres infiltrou na zaga do América e, de carrinho (foto abaixo), empurrou pra rede, empatando o jogo para o VOCEM.

Na comemoração, ele dava tapas na cabeça, mostrando os cabelos pintados de branco que, mais uma vez, deram sorte.

Guthierres se atirou e, de carrinho, empatou

Sete minutos depois, numa falha incrível do goleiro Heitor, após recuo de Jackson, o ‘cabeça branca’ Guthierres marcou o seu sexto gol (foto abaixo) com a camisa do VOCEM, assumindo a artilharia do clube na temporada.

Guthierres marcou o sexto gol pelo VOCEM

Perdendo por 2 a 1, o América abdicou da defesa e partiu para o ataque. O ‘diabo’ de Rio Preto foi recompensado com o gol de empate a cinco minutos do final.

Nem mesmo as entradas de Luís Fernando, no lugar de Guthierres, e Sérgio Dias, na vaga de João Silveira, evitaram a reação americana.

Uma falta desnecessária do atacante Rondinely, próximo à linha lateral, que resultou no seu terceiro cartão amarelo, e mais uma bola área lançada na área do VOCEM, aliadas à indecisão da zaga e do goleiro Sivaldo, resultaram no gol de empate. O zagueiro Rhyann, de barriga, empurrou para o gol aberto para dar números finais ao placar no estádio Benedito Teixeira, o ‘Teixeirão’.

O zagueiro Rhyann empatou para o América

O empate garante um ponto e a invencibilidade de 17 jogos na Segundona ao time de Assis, mas a vitória da Barbarense conquistada no sábado, por 1 a 0, diante do São Carlense, obriga o VOCEM a ter que vencer o time de Santa Bárbara do Oeste quarta-feira, dia 2, no estádio Tonicão, para não deixar o adversário se isolar na liderança.

No mesmo dia, o Grêmio São Carlense receberá o América.

O VOCEM empatou com o América, em São José do Rio preto, jogando com: Sivaldo; João Silveira (Sérgio Dias), Samuel, Alysson ‘Alemão’ e Harinsson; Iago Felipe, Júlio Simas e Guthierres (Luís Fernando); Wallysson (Cleisson Índio), Thailor (Rondinelly) e Bryam (Nicholas). Técnico Carlinhos Alves.

RESULTADOS

União Barbarense 1 x 0 Grêmio São Carlense

América 2 x 2 VOCEM

CLASSIFICAÇÃO

União Barbarense – 3 pontos

VOCEM e América – 1 ponto

Grêmio São Carlense – 0 ponto

PRÓXIMA RODADA

QUARTA-FEIRA – 3/8 – 15 horas

VOCEM x União Barbarense

Grêmio São Carlense x América