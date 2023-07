433 – Assis assume o 3º lugar nos Regionais

Com os resultados positivos alcançados nesta quarta-feira, dia 19, Assis passou Presidente Prudente e assumiu a terceira colocação nos Jogos Regionais de Ourinhos.

Ao final do dia, a Secretaria de Esportes e Turismo divulgou o boletim oficial informando a classificação parcial por pontos.

Marília atingiu 149 pontos e continua liderando. A cidade sede, Ourinhos, é a segunda colocada, com 119 pontos. Assis chegou aos 101 pontos e assumiu a terceira colocação, ultrapassando Presidente Prudente, que soma 65. Na quinta posição, com 32 pontos, continua a cidade de Inúbia Paulista.

RESULTADOS E PROGRAMAÇÃO– Nesta quarta-feira, dia 19, Assis conseguiu resultados expressivos.

O basquete masculino de Assis venceu Taquarituba por 74 a 37. Nesta quinta-feiram faz a semifinal contra Presidente Venceslau, às 16h30, no ginásio de esportes Monstrinho.

No futebol, Assis, representada pela equipe sub-20 do VOCEM que disputa o Campeonato Paulista, goleou Adamantina por 4 a 0, com gols de ‘Ceará’, ‘Sergipe’, Zanetti e Felipe.

Na manhã desta quinta-feira, Assis (foto) disputa a semifinal contra Marília.

Assis, representada pelo VOCEM, enfrenta Marília na semifinal dos Jogos Regionais de Ourinhos/Paulo H. Dias

O futsal feminino de Assis foi goleado por 5 a 0 pela cidade de Dracena. Nesta quinta-feira, o time comandado pela técnica Cássia Roberto tenta a reabilitação contra Presidente Prudente.

O futsal masculino, categoria sub-21, do técnico Neto, venceu Regente Feijó por 2 a 0 nesta quarta-feira e nesta quinta-feira enfrentará Marília.

O handebol masculino, categoria livre, de Assis, dirigido pelo técnico Paulinho, perdeu para Lucélia por 27 a 20 e enfrentará Marília nesta quinta-feira.

Já a equipe feminina de handebol passou por Ourinhos pelo placar de 22 a 14 e também enfrentará Marília nesta quinta-feira.

A equipe de malha foi derrotada por Santa Cruz do Rio Pardo por 48 a 40 e se despediu da competição.

O tênis feminino de Assis passou por Santa Cruz do Rio Pardo por 2 a 0.

O time masculino de tênis de Assis venceu Dracena por 2 a 0.

O tênis de mesa feminino de Assis, categoria livre, foi derrotado por Marília por 3 a 1 e ficou com a medalha de prata.

Os meninos do tênis de mesa de Assis venceram Presidente Epitácio por 3 a 0 e lideram a classificação.

A equipe feminina de vôlei de Assis, categoria sub-21, comandada pelo técnico Marcinho Correia, venceu Tarumã por 3 a 0, com parciais de 25 a 14, 25 a 20 e 25 a 18.

Nesta quinta-feira, as meninas decidirão a medalha de ouro contra Marília.

A equipe masculina de vôlei, da técnica Juliana Lameu, passou por Dracena por 3 a 0, com parciais de 25 a 17, 26 a 24 e 30 a 28 e decidirá o título contra Maracaí, nesta quinta-feira.

A equipe feminina de xadrez de Assis, comandada pela professora Cristiane Meira, venceu Santa Cruz do Rio Pardo por W.O. (ausência do adversário). Nesta quinta-feira, enfrentam Ourinhos.

O time masculino de xadrez passou por São Pedro do Turvo por 3,5 a 0,4. Nesta quinta-feira, terá como adversário Santa Cruz do Rio Pardo.

Nesta quinta-feira, Assis estreia no vôlei de praia, categoria livre. A dupla feminina enfrenta Santa Cruz do Rio Pardo e os homens jogarão contra Ourinhos.

Contando, mais uma vez, com o talento da nadadora Bárbara Venâncio, que conquistou oito medalhas (na foto com Priscila Santos, a equipe feminina de Assis foi campeã da natação nos Jogos Regionais de Ourinhos. Foram 247 pontos de Assis, contra 223 das vice-campeãs, de Marília. Presidente Prudente ficou na terceira colocação, com 157 pontos.

Bárbara e Priscila

Entre os homens, Assis terminou as disputas de natação na terceira posição, com 178 pontos. Marília foi campeã, com 258 pontos e Presidente Prudente terminou na segunda colocação, com 202 pontos.