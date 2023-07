432 – Ninguém pára o VOCEM, que continua invicto, vence mais um jogo fora de casa e reafirma vaga na 3ª fase

Em 15 rodadas do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segunda Divisão’, ninguém conseguiu vencer o VOCEM, que é o único time invicto na competição.

Com mais uma vitória fora de casa, em Guaratinguetá, contra o Manthiqueira, por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira, dia 19, o ‘Esquadrão da Fé’ chegou aos 11 pontos na segunda fase, garantiu a permanência na Série B em 2024, carimbou o passaporte para a terceira fase – onde só ficaram 16 dos 36 clubes que iniciaram a competição-, e mantém viva a possibilidade de brigar pelo sonhado acesso à Série A-3.

Em 16 jogos, o VOCEM venceu 10 jogos e empatou cinco.

Com 35 pontos acumulados nas duas fases, o time de Assis só não tem a melhor colocação na classificação geral porque o XV de Jaú venceu o Tanabi, fora de casa, nesta quarta-feira, e também chegou aos mesmos 35 pontos, mas o ‘Galo da ‘Comarca’ leva vantagem por ter uma vitória a mais do que o ‘Esquadrão da Fé’.

Na última rodada da segunda fase, já classificado, o VOCEM receberá o Mauá, neste sábado, dia 22, às 15 horas, no estádio Tonicão.

No mesmo dia e horário, o XV de Jaú receberá a Mauaense.

O JOGO – O gol solitário do VOCEM na vitória sobre o Manthiqueira, em Guaratinguetá, na tarde desta quarta-feira, dia 19 de julho, foi anotado aos 28 minutos do primeiro tempo. O lateral direito João Silveira recebeu um lançamento espetacular do médio volante Iago Felipe e tocou rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Daniel.

Minutos depois, num lance muito parecido, foi a vez do meio campista Guthierres deixar João Silveira, novamente, na cara do goleiro Daniel, mas, de peixinho, ele cabeceou pra fora, numa chance incrível para ampliar o placar.

O próprio Guthierres, em cobrança de falta, logo em seguida, teve mais uma chance para marcar o segundo gol, mas Daniel voou para segurar, com firmeza, a bola, que tinha o endereço do ângulo superior direito.

O primeiro tempo foi de total domínio do VOCEM.

REAÇÃO – No segundo tempo, sabendo que a derrota representaria a queda para a Série B-2 em 2024, o Manthiqueira partiu para o ataque e só não conseguiu empatar, porque o goleiro Sivaldo fez uma defesa milagrosa.

Com o pé esquerdo, ele defendeu um chute cruzado do atacante Fabrício.

O técnico Carlinhos Alves, percebendo que o VOCEM estava perdendo o domínio, fez cinco alterações na segunda etapa para recompor o setor defensivo, sem perder a força ofensiva. Colocou Beto, Sérgio Dias, Nícholas, Rondinelly e o zagueiro Léo Zarelli. Saíram: Júlio Simas, Guthierrez, Thailor, Bryam e Wallysson.

Confirmando o que havia antecipado o JS, o VOCEM entrou em campo com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Alysson ‘Alemão’ e Harinsson; Iago Felipe, Júlio Simas e Guthierres; Wallysson, Thailor e Bryam.

OUTRO JOGO – Na outra partida do grupo 8, o Taquaritinga, mesmo fora de casa, venceu o Mauá, de virada, por 2 a 1.

CLASSIFICAÇÃO:

VOCEM – 11 pontos

Taquaritinga – 8 pontos

Mauá – 5 pontos

Manthiqueira – 3 pontos

ÚLTIMA RODADA

Em Assis – VOCEM x Mauá

Em Taquaritinga – Taquaritinga x Manthiqueira

Jogadores comemoram vitória em Guaratinguetá

