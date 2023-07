421 – VOCEM sub-20 conquista vitória para Assis nos Jogos Regionais

Com gols de ‘Sergipe’, ‘Palmital’ e Lucas, o time sub-20 do VOCEM (foto), representando Assis, venceu Paraguaçu Paulista por 3 a 0, na primeira partida nos Jogos Regionais de Ourinhos na modalidade futebol de campo.

Neste domingo, às 15 horas, Assis enfrenta Canitar.

Assis venceu Paraguaçu – Foto: Paulo H. Dias

DAMAS – No jogo de damas, masculino, categoria livre, Assis venceu Ourinhos por 8 a 0.

TÊNIS DE MESA – No tênis de mesa, feminino, categoria livre, Assis venceu Tupã por 3 a 0.

No masculino, categoria sub-21, Assis venceu Tupã pelo mesmo placar de 3 a 0.

VÔLEI – No voleibol, masculino, categoria sub-21, Assis derrotou Marília por 2 sets 0, com parciais de; 25 a 16 e 25 a 14.

Neste domingo, o vôlei masculino de Assis enfrentará Maracaí.

Já as meninas de Assis, categoria sub-21, terão confronto com Bernardino de Campos.

ATLETISMO – Ao final do primeiro de competição de atletismo, na classificação parcial por pontos, a equipe feminina de Assis terminou na quarta colocação, com 50 pontos, atrás de marília (121), Presidente Prudente (73) e Ourinhos (55).

Entre os homens, Assis terminou o primeiro dia na sexta posição, empatada com Osvaldo Cruz, com 22 pontos. Presidente Prudente lidera com 103, seguido de perto por Marília (102). Ourinhos é o terceiro, com 53, seguido de Tupã (46), e Dracena (34).

GINÁSTICA RÍTMICA – Assis foi campeã na ginástica rítmica, classificação livre, com 30 pontos na classificação geral, seguida de Piraju (22) e Bastos (20).

BOCHA – Neste domingo, dia 16, Assis enfrenta Garça no jogo de bocha.

MALHAS – No jogo de malhas, o time de Assis enfrentará Salto Grande.