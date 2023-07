418 – VOCEM terá Guthierres de volta em Taquaritinga

Mudança no meio campo do VOCEM contra o Taquaritinga na tarde deste sábado, dia 15 de julho, no confronto que abre o returno da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão..

O técnico Carlinhos Alves confirmou a volta do meio campista Guthierres (foto) no lugar de Matheusinho.

Com isso, o VOCEM enfrentará o Taquaritinga, às 15 horas, com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Alysson ‘Alemão’ e Harinsson; Iago Felipe, Júlio Simas e Guthierres; Walysson, Thailor e Bryam.

A delegação mariana viajou na sexta-feira e ficou hospedada em Araraquara.

Por medida de segurança, em razão do pequeno tumulto ocorrido após a partida no estádio Tonicão, na semana passada, quando os dois times se enfrentaram, a Polícia Militar escoltará o ônibus do time de Assis, da entrada de Taquaritinga, até o estádio Adail Nunes, o ‘Taquarão’.

Com 7 pontos, e invicto na competição após 13 rodadas (9 vitórias e 4 empates), o VOCEM pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final, mesmo com um empate em Taquaritinga.

Na manhã deste domingo, dia 16, em Mauá, o vice-líder do Grupo 8, Mauá, que soma 5 pontos, receberá o laterninha Manthiqueira, de Guaritinguetá, que ainda não pontuou.

Foto: Paulo H. Dias

ÁRBITRO – A Federação Paulista de Futebol escalou o jovem Fabiano Monteiro dos Santos, de 25 anos, para apitar Taquaritinga e VOCEM. Ele terá assistência do experiente Osvaldo Apipe Medeiros Filho, de 45 anos, e Gabriel Alexandre Tostes, de 28 anos.

SUB-20 – A equipe sub-20 do VOCEM (foto), que disputa o Campeonato Paulista, representará Assis nos Jogos Regionais de Ourinhos.

O time estreia neste sábado, dia 15, às 14 horas, contra Paraguaçu Paulista.

O técnico Cléber ‘Gaúcho’ confirmou o time que entrará em campo: Rafael; Léo, Pedro, Luís Fernando e Alexandro; Penteado, ‘Sergipe’ e Zanetti; ‘Ceará’, ‘Palmital’ e Lucas. Ficarão à disposição: ‘Alemão’, Andrey, Gustavo Ortiz, Lipe, Rafael, João Pedro e Bernardo.

