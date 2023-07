403 – Thailor volta a marcar e VOCEM vence duelo dos invictos

Em cinco jogos com a camisa 9 do VOCEM, o atacante Thailor, que veio do Sertãozinho, já marcou cinco gols, se igualando a Jailton (2015), Dieguinho (2017), Erick (2018) e Gustavinho (2019). No topo da artilharia, após o retorno do time ao futebol profissional, continua o centroavante Billy, com a incrível marca de 17 gols anotados em 2016.

Na manhã deste domingo, dia 9 de julho, em cobrança de penalidade, no final do primeiro tempo, o centroavante Thailor marcou o gol solitário, que deu a vitória ao ‘Esquadrão da Fé’ contra o Taquaritinga, no duelo dos invictos.

Agora, após 13 rodadas do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, somente o VOCEM está invicto. Aliás, segundo levantamento feito pelo historiador Kita Amorim, “de todas as equipes profissionais que disputam competições oficiais da FPF, o VOCEM detém a maior série invicta em 2023”, revelou.

Com a vitória e os três pontos, além da invencibilidade, o VOCEM assumiu a liderança do Grupo 8, com 7 pontos, e a voltou ao primeiro lugar na classificação geral da Segundona, entre os 36 times. Foram 24 pontos na primeira fase e mais 7 da etapa atual, acumulando 31.

O Penapolense, que terminou a fase inicial com 25 pontos, perdeu em Franca neste domingo e permanece com os 4 pontos da segunda fase, totalizando 29.

“Quero agradecer aos nossos jogadores, que demonstraram muita garra diante de um ótimo adversário, à nossa diretoria, nossa comissão técnica e aos torcedores. Estamos muito próximo de atingir a primeira meta, que é a classificação entre os 16 clubes que estarão na Série B em 2024, mas o objetivo principal é colocar o VOCEM num outro patamar”, disse o técnico Carlinhos Alves.

A partida entre VOCEM e Taquaritinga atraiu 898 torcedores no estádio Tonicão. Desse total, cerca de 50 eram visitantes, que se acomodaram nas arquibancadas do lado das cabines de imprensa.

O Taquaritinga teve mais a posse de bola no jogo, mas o VOCEM soube aproveitar melhor as oportunidades.

Novamente, em lance iniciado pelo lateral João Silveira, de Tarumã, o VOCEM chegou ao gol.

João foi à linha de fundo e cruzou em busca de Thailor, mas o bom volante Diego, ao tentar interceptar a jogada, caiu a e a bola bateu no seu braço.

Bem posicionado, o árbitro Gabriel Petrini mostrou a marca da cal.

Enquanto alguns jogadores do Taquaritinga esboçavam uma reclamação pela marcação, o goleiro Sivaldo do VOCEM atravessou o campo para passar alguma orientação no ouvido do atacante Thailor que, com tranquilidade, esperou o goleiro Bravo cair no canto direito, para bater forte no centro do gol, à meia altura (foto abaixo) e sair para o abraços dos companheiros de clube.

Thailor marcou na cobrança de penalidade

Imagem: Paulo H. Dias

No intervalo, o técnico Carlinhos tirou o meio campista Mateusinho, que não teve uma boa atuação nos 45 minutos iniciais, e colocou Serginho Dias para reforçar a marcação.

O time visitante perdeu o seu principal jogador, o médio volante Diego, após ele sofrer um choque de cabeça com um jogador do VOCEM. Apesar da proteção recebida, ele, claramente acima do peso, parece ter se cansado e foi substituído.

Já nos 8 minutos de acréscimos, o goleiro Sivaldo fez uma ótima defesa, quando o centroavante Gabriel cabeceou no ângulo superior direito. O goleiro do VOCEM, com seus 2 metros e quatro centímetros saltou para espalmar pra linha de fundo e receber os aplausos da torcida.

No final da partida, enquanto os jogadores do VOCEM comemoravam a vitória com sua torcida (foto abaixo), houve um princípio de confusão entre alguns atletas visitantes, mas a situação foi controlada em poucos minutos.

Fora do estádio Tonicão também houve uma discussão entre torcedores do Taquaritinga e do VOCEM, mas não houve agressão.

O técnico Carlinhos Alves escalou o VOCEM com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Alysson ‘Alemão’ e Harinsson; Iago Felipe, Júlio Simas e Mateusinho; Bryam, Thailor e Walysson. Durante o jogo entraram: Serginho Dias, Rondinelly, Nícholas, ‘Índio’ e Guilherme.

Thailor, Iago Felipe, Alysson ‘Alemão’ e ‘Índio’ foram advertidos com cartões amarelos, mas nenhum deles está pendurado.

No próximo sábado, dia 15 de julho, às 15 horas, os dois times voltam a se enfrentar. Desta vez,. no estádio municipal Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, que fica a 262 km de Assis.

Na outra partida do grupo 8, mesmo jogando em Guaratinguetá, o Mauá goleou o Manthiqueira por 5 a 0, na tarde deste sábado, dia 8.

Com esses resultados, o Grupo 8 termina o primeiro turno da segunda fase com a seguinte classificação:

VOCEM – 7 pontos

Mauá – 5 pontos

Taquaritinga – 4 pontos

Manthiqueira – 0 ponto

Jogadores e torcedores comemoram a vitória

Imagem: Paulo H. Dias