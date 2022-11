39ª Prova Padre Beline será no dia 20 de novembro

A mais tradicional prova pedestre de Assis tem data definida.

A 39ª Prova Pedestre Padre Beline, que acontece desde 1983, está marcada para o dia 20 de novembro, com largada às 8 horas, em frente o barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, na rua Tibiriçá, no cruzamento da linha férrea que interliga as vilas Operária e Xavier. Neste ano, a agremiação carnavalesca promove a competição em parceria com a TV Com Running e a Secretaria Municipal de Esportes.

O evento é uma homenagem ao saudoso padre Aloísio Belini, que foi pároco da vila Operária por 35 anos. O religioso morreu no dia 3 de maio de 1996, na Itália, onde passou os últimos anos de sua vida.

Se estivesse vivo, padre Aloísio Belini estaria completando 111 anos no dia 5 de novembro.

PRÊMIO – Além da premiação em troféus aos primeiros colocados, o campeão e a campeã da prova recebem um incentivo de R$ 111,00 em dinheiro. O curioso valor é uma forma de lembrar a idade do homenageado.

HOMENAGEM – Neste ano, a largada da prova será dada por um ex-campeão da competição, Daniel Carvalho, que passou por problemas graves de saúde e precisou amputar parte de uma perna.

As inscrições para a prova podem ser feitas no portal tvcomrunning.com.br