394 – VOCEM espera apoio da torcida nesta quarta-feira, no Tonicão

Mesmo sendo um dia de funcionamento normal do comércio e dos serviços públicos, a diretoria do VOCEM espera um bom público na tarde desta quarta-feira, dia 5 de julho, quando o time de Assis estará recebendo o Manthiqueira, de Guaratinguetá, em jogo válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Série B.

Na rodada inicial, o VOCEM voltou com um empate em 1 a 1 de Mauá, enquanto o Manthiqueira perdeu em seu estádio Professor Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, para o Taquaritinga por 3 a 1.

Com esses resultados, o time de Taquaritinga lidera o grupo 8, com três pontos; VOCEM e Mauá somam um ponto e o Manthiqueira é o lanterna, sem ter somado.

As duas partidas do grupo acontecerão nesta quarta-feira, às 15 horas.

Em Taquaritinga, a Federação Paulista escalou o árbitro Douglas Marques das Flores, de 37 anos, para apitar Taquaritinga e Mauá.

No estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão, o árbitro será Thiago Duarte Peixoto, de 44 anos, que terá assistência de Mauro André de Freitas e Henrique Perinelli Oliveira.

REFORÇOS – No final da tarde desta terça-feira, o gerente de futebol do VOCEM, Fabinho Melo, comemorou a confirmação do registro dos três atletas contratados nos últimos dias.

Eles chegam para substituir: Deivisson (lesionado) e Lucas ‘Faixa’ e Luquinhas ‘Bozó’, que pediram rescisão de contrato.

O meio campista Sérgio Dias, que disputou o Campeonato Paulista da Série A-2, em 2023, pelo Linense e que estava no Apucarana, no Campeonato Paranaense, já treinou nesta terça-feira, no estádio Tonicão, e deve ser opção para o técnico Carlinhos Alves.

O zagueiro Guilherme, que veio do Grêmio Maringá, se apresentou na segunda-feira e também reúne condições de ser utilizado contra o Manthiqueira.

O último a ter seu nome confirmado no Boletim Informativo Diário -BID- da Confederação Brasileira de Futebol -CBF- foi o atacante Walysson, que também veio do futebol paranaense.

DESFALQUE – O atacante Nícholas, que voltou de lesão após um mês no Departamento Médico e foi expulso na partida contra o Mauá, cumprirá suspensão na partida desta quarta-feira.

O lateral esquerdo Índio, que foi liberado pelo Departamento Médico, deve começar a partida no banco.

Com isso, a provável escalação do VOCEM para a partida desta quarta-feira é: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Alysson ‘Alemão’ e Harisson; Iago Felipe, Beto e Guthierres ou Matheusinho; Adsson, Thailor e Bryam.

O atacante Thailor (foto abaixo), que marcou quatro gols nos últimos três jogos, é a grande esperança de gols no VOCEM para o confronto com o Mantiqueira.

PORTARIA – Terminou, na tarde desta terça-feira, dia 4 de julho, a venda antecipada de ingressos para a partida entre VOCEM e Manthiqueira de Guaratinguetá. O valor do ingresso antecipado era R$ 15,00.

As portarias no estádio Antônio Vianna Silva, ‘Tonicão’, serão abertas às 13 horas desta quarta-feira. Os ingressos custarão R$ 20,00. Aposentados e estudantes, com apresentação da carteirinha, pagam meia entrada: R$ 10,00.

O atacante Thailor é a esperança de gols no VOCEM

Imagem: Paulo H. Dias