375 – Sepultamentos em Assis neste dia 23 de junho

Sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 23 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Esther Garcia, de 84 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento está marcado para às 10 horas.

No início da tarde, ás 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Jandyra Segatelle Luchette, de 90 anos. O corpo está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30.

O velório do senhor Benedito Aparecido Inácio, de 67 anos, acontece na sala 7 do centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento está marcado para às 15h30.

O velório do senhor Antônio Sebastião da Silva, de 74 anos, ocorre na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Ainda não há definição sobre o local do velório e horário do sepultamento do caminhoneiro Marcelino Rosa Oliveira, de 49 anos, morador da vila Progresso, que morreu em acidente numa estrada de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira.

REGIÃO – O senhor Odair Passianatto, de 64 anos, será velado e sepultado em Rancharia.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!