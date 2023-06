372 – VOCEM perde jogo treino em Marília após colocar time reserva em campo

Na manhã desta quarta-feira, dia 21 de junho, em jogo treino disputado no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o VOCEM foi derrotado pelo Marília Atlético Clube por 1 a 0.

O jogo treino foi dividido em três etapas de 30 minutos.

A parte inicial, quando o VOCEM atuou com seus titulares, terminou com o placar sem movimentação.

Depois, com a entrada de reservas, o time de Assis foi superado pelo Marília, que está se preparando para a Copa Paulista.

O VOCEM entrou em campo com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Deivison e Harinson; Iago, Luquinhas ‘Bozó’ e Guthierres; Beto, Thailor e Bryam. O zagueiro Alysson, contratado junto ao Capivariano, entrou no transcorrer da partida.

Foi a segunda derrota sofrida pelo VOCEM na temporada.

Os dois resultados adversos foram em jogos amistosos: contra o Grêmio Prudente, em Presidente Prudente, no dia 15 de março (1 a 0), e contra o MAC, nesta quarta-feira, com o mesmo placar.

Em partidas oficiais, o VOCEM continua invicto.Foram sete vitórias e dois empates na Segundona.

Neste sábado, dia 24, às 15 horas, o VOCEM recebe o Tupã no estádio Tonicão, no encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Após 9 rodadas, o time de Assis é o líder invicto e absoluto da competição, com 23 pontos conquistados em 27 disputados.

Imagem: Paulo Henrique Dias