371 – VOCEM estreia zagueiro Alysson em jogo treino contra o MAC

Antes de enfrentar o Tupã, no sábado, dia 24, às 15 horas, no Tonicão, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o VOCEM realiza um jogo treino na manhã desta quarta-feira, dia 21, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, contra o Marília Atlético Clube, que está se preparando para a Copa Paulista.

O jogo treino em Marília terá a estreia do zagueiro Alysson Tonelli (foto abaixo), de 21 anos que disputou a Copa São Paulo pelo Capivariano e permaneceu no elenco de Capivari, campeão paulista da Série A-3.

O VOCEM iniciará o jogo treino com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Deivison e Harinson; Iago, Luquinhas ‘Bozó’ e Guthierres; Beto, Thailor e Bryam. O zagueiro Alysson deve estrear no transcorrer da partida.

Zagueiro Alysson fará sua estreia no VOCEM

Imagem: Paulo Henrique Dias