370 – Após Justiça impedir golpe, prefeito tenta interferir na eleição para presidência da FEMA

O prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, insiste em retomar o controle político da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA, mesmo após a Justiça ter colocado ‘um freio na sua conduta ditatorial’ de tentar dissolver o Conselho Curador da instituição de ensino superior e indicar um Conselho Gestor com pessoas de seu grupo.

Nem bem se recuperou do nocaute jurídico sofrido no final de semana, o chefe do Poder Executivo estaria articulando uma dupla para disputar a eleição para a presidência do Conselho Curador, marcada para a noite desta quarta-feira, dia 21 de junho.

Fernandes teria sinalizado que poderá convencer o médico e ex-prefeito Ézio Spera a aceitar a indicação para ser conselheiro representante da Prefeitura ou da Comunidade e colocar o seu nome à disposição como vice-presidente do Conselho Curador.

Um dos secretários do prefeito, sob condição do anonimato, confirmou que o prefeito estaria abrindo diálogo com alguns conselheiros, mas admitiu que conversa não prosperou em razão de o grupo majoritário de conselheiros já ter definido que a dupla terá um perfil técnico e acadêmico “e sem pretensão política”.

Os nomes dos candidatos a presidente e vice do Conselho Curador ainda não foram revelados, mas o acordo, segundo o Jornal da Segunda apurou, “já está fechado”.

Um dos compromissos da nova direção é manter o contador Nivaldo Melo como Diretor Executivo.

FEMA elegerá o presidente do Conselho Curador nesta quarta-feira