367 – Sete sepultamentos em Assis neste dia 20 de junho

Sete sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 20 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8 horas, houve o sepultamento do servidor municipal aposentado Camilo Francisco da Silva (foto abaixo), de 80 anos.

O velório da senhora Rita de Cássia Salim Gomes, de 65 anos, acontece na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10 horas. O sepultamento ocorrerá às 10h30.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Francisco Nicolau Passos, de 86 anos. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza de onde sairá o féretro às 10h30.

No período da tarde, às 15 horas, será sepultado Paulo Henrique da Silva, de 44 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, está sendo velado Daniel Rodrigues de Araújo, que será sepultado às 15h30.

No mesmo horário, 15h30, será sepultado Dirceu Cônsoli.

O senhor Oto Léo Erne, de 79 anos, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento está marcado para às 16 horas.

REGIÃO – Em Tarumã, às 15 horas, será sepultado o senhor Floriano Ortis da Silva (foto abaixo), de 75 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Na cidade de Cândido Mota, às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Ana Maria do S. Leite (foto abaixo), de 66 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!