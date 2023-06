366 – Sem jogar, VOCEM ganha três pontos e mantém liderança isolada da Segundona

Com a desistência da Esportiva Santacruzense, oficializada na quinta-feira em ofício encaminhado à Federação Paulista de Futebol, o VOCEM nem precisou viajar para ganhar mais três pontos, acumular três gols no saldo e continuar líder invicto e absoluto na pontuação do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

O ‘Esquadrão da Fé’ chegará à última rodada da primeira fase da competição com 23 pontos conquistados em 27 disputados. Atrás do VOCEM, aparecem: Penapolense (22), Taquaritinga (21) e XV de Jaú (19).

Somente VOCEM e Taquaritinga continuam invictos após nove rodadas.

O principal concorrente do VOCEM no grupo 1 é o Penapolense, que goleou o Tupã por 4 a 0, na sexta-feira, dia 16 de junho, mesmo atuando na casa do adversário.

Com essa vitória e o dilatado placar na sonora alcançado na goleada de 7 a 0 sobre a Santacruzense, na rodada anterior, o Penapolense chegou ao saldo de 19 gols e ultrapassou o VOCEM, que tem saldo de 17.

Na última rodada, o VOCEM receberá o eliminado Tupã no estádio Tonicão, enquanto o Penapolense terá o confronto, em casa, com o terceiro colocado Tanabi, que soma 14 pontos.

Todas as partidas serão disputadas no sábado, dia 24, com início às 15 horas.

CARTÕES – Uma preocupação no VOCEM na última rodada é o fato de quatro jogadores estarem ‘pendurados’ com dois cartões amarelos. Quem receber o terceiro cartão, ficará fora da primeira rodada da segunda fase. Por isso, existe a possibilidade de os mesmos serem poupados no sábado, contra o Tupã.

Estão ‘pendurados’: o goleiro Sivaldo (foto), o meio campista Beto e os atacantes Rondyneli e Nicholas.

RESULTADOS

Santacruzense 0 x 3 VOCEM (W.O.)

Tupã 0 x 4 Penapolense

Tanabi 2 x 0 Fernandópolis

ÚLTIMA RODADA

VOCEM x Tupã

Penapolense x Tanabi

Fernandópolis 3 x 0 Santacruzense (W.O.)

CLASSIFICAÇÃO

VOCEM – 23 pontos

Penapolense – 22 pontos

Tanabi – 14 pontos

Fernandópolis – 13 pontos

Tupã – 7 pontos

Santacruzense – 1 ponto

Imagem: Paulo Henrique Dias