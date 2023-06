365 – Sepultamentos em Assis neste final de semana

Sepultamentos programados para este domingo, dia 18 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Osvaldo Tavares (foto abaixo), de 74 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Luís Henrique de Moura, de 37 anos, está sendo velado na sala do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento está marcado para às 15 horas.

O tradicional morador do bairro Inocoop, Luis Carlos Magro, de 61 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Gunerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento está marcado para às 16 horas.

SÁBADO – Neste sábado, dia 17 de junho, houve quatro sepultamentos no Cemitério de Assis

A senhora Helena da Silva Santos, foi sepultada às 11 horas.

Às 15 horas, ocorreu o sepultamento do senhor Geraldo Martinez.

Logo depois, às 16 horas, foi sepultada a senhora Lourdes de Cássia Premoli.

No mesmo horário, aconteceu o sepultamento da senhora Olga Siglo de Aguiar.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!